Nasconde nello zaino fuochi d'artificio artigianali: arrestato

Lo scorso 23 dicembre gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un 26enne italiano trovato in possesso di materiale pirotecnico artigianale ad elevata potenzialità distruttiva. Gli agenti della Polfer, durante un servizio di vigilanza, hanno notato una persona che alla vista degli operatori si è allontanata velocemente verso il sottopasso, tentando di guadagnarsi la fuga.

L'uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale: il controllo ha permesso di rinvenire all’interno dello zaino il materiale esplodente in questione, sottoposto a sequestro. Il 26enne non ha fornito alcuna giustificazione in merito al possesso del materiale e perciò è stato arrestato e condotto al carcere 'Don Bosco'.