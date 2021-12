'Reggono' i fuochi artificiali: Peccioli conferma lo spettacolo pirotecnico della notte di San Silvestro

Dopo l'annullamento, a causa del repentino aumento dei contagi da Covid, delle due giornate del 26 dicembre e del 6 gennaio delle Undici Lune d'inverno, Peccioli conferma lo spettacolo pirotecnico della notte di San Silvestro.

"La decisione dell'amministrazione di confermare i classici fuochi artificiali della mezzanotte si lega, ovviamente, alla possibilità di garantire un momento di unione e speranza alla comunità con il quale salutare il 2022 che, ora più che mai, tutti si augurano sia un anno nel quale la lotta alla pandemia possa segnare altri punti a suo favore - sottolineano dal palazzo comunale - la possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico, che inizierà poco dopo la mezzanotte, ci sarà da molte vie e piazze del Comune di Peccioli. E anche i fuochi saranno lanciati il più in alto possibile per essere visibili anche a distanza. Negli anni scorsi era via Bastioni il punto più gettonato per godere dello spettacolo; ora, con l'inaugurazione del Palazzo Senza Tempo e la terrazza-piazza sospesa, ci sarà anche più spazio per seguire, da un vero e proprio palcoscenico all'aperto, al meglio e in sicurezza l'evento che chiuderà il 2021 pecciolese. L'invito è quello, ovviamente, di evitare assembramenti, indossare sempre la mascherina anche all'aperto e, ove possibile per i pecciolesi, assistere dalle proprie abitazioni all'evento".