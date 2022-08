Litorale, gran finale della stagione estiva: tornano i fuochi artificiali a Marina di Pisa

Torna, dopo lo stop dettato dalla pandemia, l'evento clou dell'estate del litorale pisano. Sabato 27 agosto, alle ore 23:00, infatti tutti con il naso all’insù per il consueto spettacolo dei fuochi d’artificio sul lungomare di Marina di Pisa organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa.

Lo spettacolo sarà visibile da tutto il lungomare, l’esecuzione pirotecnica avverrà dagli scogli antistanti piazza Gorgona. Si segnala per ragioni tecniche l’interdizione dall’accesso agli scogli dalle ore 7:00 di sabato.

I fuochi si inseriscono all’interno del calendario di appuntamenti di Marenia-nonsolomare, che anima il litorale pisano da giugno a settembre con spettacoli, concerti, momenti culturali e talk show e che durante l’edizione 2022 ha raggiunto la cifra record di oltre 150 eventi totali, distribuiti lungo la costa tra Marina, Tirrenia e Calambrone.

"Dopo un lungo stop a causa della situazione pandemica quest’anno si sono finalmente verificate le condizioni per poter riprendere questa bella tradizione ed abbiamo lavorato per non mancare questo attesissimo momento che ormai anima il finale della stagione estiva nell’immaginario di tutti noi - afferma l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - voglio sottolineare un aspetto che rende questa edizione dei fuochi ancora più densa di significato: ricorrono infatti nel 2022 i 150 anni dalla fondazione di Marina di Pisa; credo pertanto che sia bello e doveroso dedicare questo momento a Marina ed a tutto il litorale”.