Fuochi d'artificio a Marina di Pisa per salutare l'estate

Lo spettacolo di luce più amato ritorna sul litorale pisano: il Comune di Pisa ha annunciato la serata con i fuochi d'artificio sul lungomare di Marina di Pisa per il prossimo sabato 2 settembre, alle ore 23; l'appuntamento è organizzato dall’assessorato al turismo. Lo spettacolo pirotecnico sarà visibile su tutto il lungomare, ma l’esecuzione avverrà nell’area di fronte a piazza Gorgona con 3 postazioni a distanza di 200 metri l’una dall’altra. Per motivi organizzativi e tecnici si segnala il divieto di balneazione e di accesso al tratto interessato a partire dalle ore 7 di mattina.

"Un'estate ricca di eventi - afferma l'assessore al turismo Paolo Pesciatini - che ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo sulla costa pisana, grazie ad un intenso e variegato calendario di iniziative che ha coinvolto tutte le località del nostro Litorale, Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, e a un’ampia offerta rivolta a giovani, adulti e famiglie. Una stagione che ancora non è arrivata a conclusione: infatti l'intenzione dell'amministrazione è quella di prolungare la stagione turistica oltre i mesi estivi. I fuochi d'artificio renderanno ancora più emozionante lo scenario del Litorale pisano". Attesa anche per lo "straordinario evento del 1 ottobre con le attesissime Frecce Tricolori che realizzeranno uno show indimenticabile”.

Le modifiche al traffico

Per il regolare svolgimento della manifestazione sono stati necessari alcuni provvedimenti alla sosta e alla viabilità. Dalle ore 18.30 del 2 settembre fino alle ore una del 3 settembre 2023 sospensione della pista ciclabile e divieto di circolazione dei velocipedi e veicoli assimilati in via Repubblica Pisana, piazza Gorgona lato mare, piazza Sardegna lato mare e via Padre Agostino da Montefeltro.

Inoltre divieto di circolazione di tutti i veicoli compresi velocipedi e veicoli assimilati in via Francardi dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana, via Gualduccio dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana; braccetto nord e sud di piazza Gorgona di collegamento da via Moriconi a piazza Gorgona lato mare; via Gusmari dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana; via Inghirami dall’intersezione con via Moriconi a via della Repubblica Pisana.