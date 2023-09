I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione una persona, domiciliata a San Miniato e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per reati connessi con i maltrattamenti in famiglia.

I militari, durante un servizio di controllo, si sono recati presso l'abitazione del soggetto, non trovandolo in casa. Sono quindi scattate immediatamente le ricerche: i Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola lo hanno trovato poco dopo che camminava tranquillamente sulla pubblica via, poco lontano dalla casa. L’uomo non ha fornito alcuna valida giustificazione per il proprio allontanamento. E' stato quindi condotto in caserma per le formalità di rito e trattenuto presso la camera di sicurezza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Pisa ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari.