Fuori comune senza giustificazione: 4 sanzioni da 400 euro

Proseguono le attività di controlli e contrasto dei reati sul territorio pisano della Polizia di Stato, con attenzione alla prevenzione generale ed alla verifica del rispetto delle normative anti-Covid. Nelle ultime 24 ore sono state identificate 154 persone e fermati 21 autoveicoli. Nei confronti di 4 persone, trovate fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo, sono state elevate altrettante sanzioni amministrative dell’ammontare di 400 euro ciascuna.

Per quanto riguarda la repressione dei reati, l'Ufficio Prevenzione Generale ha denunciato alla Procura della Repubblica un 28enne originario della provincia di Messina per il reato di truffa online. Questi, pur ricevendo il pagamento di 200 euro per l’acquisto di un prodotto elettronico da parte di un 22enne di San Giuliano Terme, non lo ha mai consegnato al committente, che ha dunque sporto denuncia in Questura.

Un cittadino tunisino 25enne, rintracciato ieri sera in piazza Manin, è stato denunciato per inottemperanza alla intimazione ad uscire dal territorio nazionale, irrogatagli dal Questore di Roma il 27 marzo scorso; per lui avviate le procedure per la espulsione effettiva verso la Tunisia.