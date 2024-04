Esce di strada alla guida della propria auto: patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Volterra sono intervenuti in un Comune del comprensorio in occasione di un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta soltanto un’auto. I militari hanno proceduto all’identificazione del conducente e nel corso del controllo la persona è stata sottoposta ad alcoltest.

Dal rilievo è risultato un tasso alcolemico di oltre 0,80 g/l, più di quanto consentito dalla Legge. All’esito dell’accertamento perciò è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e veicolo sottoposto a fermo amministrativo.