Un furgone cappottato: lunghe code sulla Fi-Pi-Li tra Navacchio e Pisa

All'emergenza provocata dal maltempo nella mattinata di venerdì 3 novembre si è sommata la criticità generata da un incidente avvenuto sulla Fi-Pi-Li. Le dinamiche del sinistro sono in corso di accertamento: coinvolti due furgoni, uno dei quali si è cappottato mettendosi di traverso sulla carreggiata. Immediatamente si sono formate lunghe code all'altezza di Navacchio, con il traffico in direzione di Pisa a lungo bloccato.

La situazione in questi momenti sta gradualmente migliorando, dopo che i mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza le persone coinvolte nell'incidente e la sede stradale. Non sembrerebbero esserci feriti gravi. Il tratto Interporto est-Lavoria invece è ancora chiuso a causa di un esteso allagamento della sede stradale e di alcuni episodi di smottamento.