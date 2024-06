Furgone a fuoco nel parcheggio, l'incendio si propaga a un'altra auto

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta stamani, 28 giugno, intorno alle 5, in via Bruno Buozzi nel Comune di Ponsacco, per l'incendio di un furgone.

Il mezzo, parcheggiato in un’area di sosta, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco, con le fiamme che si sono propagate fino ad un'altra auto parcheggiata. Il personale ha estinto l'incendio e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito e avviare l'indagine.