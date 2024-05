I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, durante il quotidiano controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà una persona per il reato di ricettazione. Nello specifico, i militari dell'Arma hanno intercettato a Pontedera, parcheggiato sulla pubblica via, un furgone sottratto da ignoti, in Provincia, alcuni giorni fa. Nel giro di poco tempo gli operatori hanno individuato una persona che, da quanto riscontrato, avrebbe avuto in uso il mezzo. Una volta portato in caserma per le formalità di rito, è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria di Pisa. Il veicolo è stato restituito al proprietario.