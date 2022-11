Furti alle auto in sosta: arrestato in via Aldo Moro

La Squadra Volanti della Polizia di Pisa, ieri sera 4 novembre intorno alle 21.30, è stata inviata dalla Sala operativa della Questura in via Aldo Moro, dove un cittadino aveva appena segnalato la presenza di un soggetto intento ad aprire alcune autovetture in sosta, per poi entrare all'interno di un resede privato, tentando di rubare una bicicletta.

I poliziotti si sono fiondati sul posto e, grazie alla dettagliata descrizione fornita, hanno immediatamente individuato il soggetto, che alla loro vista ha accennato una fuga. E' stato però prontamente bloccato e accompagnato in Questura. Qui gli operatori hanno verificato, dopo averlo sottoposto al rituale fotosegnalamento, che si tratta di un tunisino 32enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, che appena giovedì notte era stato fermato dalla Polizia Ferroviaria di Pisa per furto su autovettura, all'interno di un parcheggio limitrofo alla stazione ferroviaria.

Al termine degli adempimenti procedurali l'individuo è stato arrestato per tentato furto aggravato e il Pubblico Ministero di turno ha disposto che fosse accompagnato direttamente al carcere don Bosco, in attesa di essere sentito dal Gip.