Furti alle bancarelle del Duomo: "Un colpo forse fatale per i commercianti"

“Sette bancarelle devastate, due delle quali completamente svuotate in piazza Manin. Cosa deve accadere ancora perché qualcuno si accorga che Pisa dal punto della sicurezza è fuori controllo. Non sappiamo più cosa dire agli imprenditori che vittime di furti e danneggiamenti si rivolgono a noi ormai quotidianamente”. Ad intervenire dopo il raid notturno che ha preso di mira le bancarelle del Duomo, è Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente area pisana Luigi Micheletti. “Non si fa in tempo a catturare un ladro seriale, che i soliti ignoti imperversano in una delle zone della città che dovrebbe essere più controllata - incalza Micheletti - l’azione dell’altra notte registra un impietoso record, visto che mai tante bancarelle erano state violate in una sola occasione. Segno evidente che i ladri sapevano di poter agire indisturbati tanto da svuotarne addirittura due. La questione è sempre la stessa: manca un presidio del territorio. E, ripetiamo ancora una volta, non interessa sapere di chi sia la colpa. La realtà è questa ed è sotto gli occhi di tutti”.

Micheletti torna ancora sul protocollo della videosorveglianza. “Chi pensa che una telecamera risolva tutti i problemi della sicurezza vive fuori dalla realtà. Ribadiamo che la videosorveglianza è fondamentale per gli arresti ma non serve ad impedire i raid. Piazza Manin, crediamo, sia ampiamente coperta da telecamere ma il risultato è stato l’ennesimo blitz”.



La disperazione degli operatori del Duomo è interpretata da Gianmarco Boni, presidente del Consorzio Pisa dei Miracoli. “per la mancanza di una soluzione alternativa per le nostre attività. Questo raid è un colpo forse fatale per quegli operatori che hanno visto devastato il banco e rubata la merce. Tutto questo mentre l’assessore Pesciatini presenta un piano del commercio in cui ci relega in aree ancora più periferiche (da via Pietrasantina al parcheggio ex Sita) , quasi a volerci nascondere come polvere sotto il tappeto. Può comunque stare tranquillo - conclude Boni - se continuano questi raid, non ci saranno più operatori da spostare perché saremo tutti finiti”.