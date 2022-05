Furti alle bancarelle del Duomo: Confesercenti incontra il questore

La serie di furti che hanno coinvolto gli operatori ambulanti di piazza Manin è stata al centro dell’incontro tra Confesercenti Toscana Nord, rappresentata dal suo presidente area pisana Luigi Micheletti e dal coordinatore sindacale Giulio Garzella, ed il questore Gaetano Bonaccorso. "Ringraziamo il questore per averci in tempi rapidissimi accordato questo incontro - spiega Micheletti - comprendendo le preoccupazioni che noi interpretiamo a nome degli operatori di piazza Manin che quasi quotidianamente sono vittime di furti e soprattutto di danneggiamenti alle strutture". E proprio il tema delle strutture e della loro vulnerabilità, sono stati i primi argomenti affrontati.

Ancora il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord: "Abbiamo fatto presente al questore come i furti siano facilitati da strutture che di fatto hanno solo teli come copertura. Strutture che però gli operatori non possono modificare essendo stati imposti dalla Sovrintendenza per concedere l’area. Peccato che sono state pensate per una soluzione temporanea di un anno, ma sono in piazza Manin ormai dal 2014. Gli ambulanti - sottolinea ancora Micheletti - si sentono quindi inermi e possono solo sperare nelle forze dell’ordine. Furti e danneggiamenti che si aggiungono ad una situazione economica di forte crisi, prima per la collocazione e poi per il crollo dei flussi turistici a causa della pandemia negli ultimi due anni".

Confesercenti Toscana Nord che esce dalla riunione con il questore "apprezzando la piena comprensione del problema da parte del dottor Bonaccorso - conclude il presidente area pisana - tanto ad proporci un filo diretto tra i rappresentanti degli ambulanti e la Questura. Questore che poi ha ribadito l’importanza comunque di denunciare qualsiasi furto o danneggiamento in modo di tenere alta l’attenzione sul fenomeno. Ringraziamo nuovamente il questore che, pur consapevole delle difficoltà ad assicurare maggior sicurezza a tali strutture, ha garantito maggiori passaggi in notturna, il necessario supporto tecnico all’amministrazione comunale e quindi consulenza sulle zone ove è opportuno implementare telecamere e illuminazione e sulla loro più efficace collocazione ai fini di prevenzione e repressione. A breve ci ritroveremo per fare un nuovo punto della situazione".