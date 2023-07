"Il mio e il nostro grazie ai Carabinieri che hanno denunciato tre persone per furti nei cimiteri, fra i quali anche quello della Propositura di Calci. Attendevamo da tempo, come le tante persone colpite da questi gesti ignobili, la buona notizia che i presunti responsabili dei furti fossero individuati dalle forze di polizia. Ovviamente adesso la giustizia dovrà fare il proprio corso, ma come Sindaco mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente i Carabinieri, in particolare quelli della Stazione di San Lorenzo a Vaccoli (che hanno coordinato le indagini), e quelli della Stazione di Calci, capitanata dal Maresciallo Parducci, che hanno collaborato per le indagini locali, ed i Carabinieri Forestali".

E' il commento del primo cittadino Massimiliano Ghimenti, circa gli episodi che da tempo sono stati registrati sul territorio, portando l'amministrazione anche a dotare il luogo di riposo di telecamere di sorveglianza. "Siamo molto contenti del fatto che la nostra Polizia Municipale, a cui va il nostro ringraziamento, ed il sistema di videosorveglianza del Comune abbiano dato un contributo alle indagini". Secondo "quanto comunicato dai Carabinieri", dice Ghimenti, la portata delle indagini sui furti si estendeva a colpi "da Lucca a Pisa, passando per la Valgraziosa e Vicopisano, San Giuliano Terme e fino a Casciana Terme Lari".

"Di fronte alla comprensibile rabbia di chi subiva questi furti odiosi - aggiunge - abbiamo sempre espresso il sincero dispiacere, senza poter dire altro e persino di fronte a qualche polemica pretestuosa 'montata ad arte' contro il Comune. Abbiamo sempre e comunque scelto di tenere un profilo basso, evitando di rilasciare dichiarazioni e aggiornamenti per evitare di intralciare le indagini. E, anche se non è stato piacevole subire attacchi gratuiti, lo abbiamo fatto perché avevamo piena fiducia che questo risultato si potesse raggiungere grazie al lavoro delle forze di Polizia. E, come spesso abbiamo riscontrato, il tempo ci ha dato ragione".

Sempre "come riferito dai Carabinieri, risulta che parte del materiale trafugato sia stato ritrovato, pertanto le persone che hanno fatto denuncia dei furti potranno avere informazioni tramite i Carabinieri. Concludo quindi con un altro grazie a tutti coloro che hanno operato ed auspicando che, se a seguito del processo i responsabili saranno condannati in via definitiva, arrivi una condanna molto severa".