Ancora furti a Tirrenia: due attività commerciali 'visitate' dai ladri

Ancora furti ai danni delle attività commerciale di Tirrenia. Nelle ultime ore colpiti il locale La Compagnia, in via dei Fiori, e il salone di parrucchiere Hvm in via Pisorno.

“Al mattino abbiamo trovato la porta sfondata da un lato, il ladro è entrato e nel giro di quindici minuti ha portato via il fondo cassa, il cellulare, le mance dei camerieri e il tablet per le ordinazioni - racconta Andrea Viacava, contitolare del locale La Compagnia - ringraziamo innanzitutto i Carabinieri del Comando di Tirrenia per la loro professionalità e disponibilità, le telecamere hanno ripresa tutto e ci auguriamo che il colpevole venga individuato quanto prima. Purtroppo è davvero sconfortante che nessuno abbia sentito o visto niente”.

Anche al salone di parrucchiera Hvm il ladro “è entrato a volto scoperto ed è stato ripreso dalle telecamere” racconta la titolare Laura De Marco. “Siamo esasperati, è il secondo furto che subiamo in un mese e mezzo, e quello che più fa rabbia è il senso di impunità di certi soggetti che continuano a delinquere. Il ladro è entrato alle 23.40 e io sono uscita dal negozio appena un'ora prima. Non oso pensare a cosa sarebbe potuto succedere”.

“Sotto il profilo della sicurezza le attività del litorale hanno purtroppo passato una bruttissima estate - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - furti e atti predatori sono all'ordine del giorno, e gli ultimi episodi avvenuti a Tirrenia sono la triste conferma di una situazione drammatica. Alle attività colpite va la nostra solidarietà, ma ora è il momento che le autorità competenti passino ai fatti assicurando una maggiore presenza di forze dell'ordine e un controllo capillare del territorio, per garantire quella sicurezza che è condizione essenziale per lavorare serenamente”.

“La situazione è insostenibile, assistiamo a una continua scia di furti che vede vittime imprenditori, titolari e dipendenti, tutti con una comune sensazione di completo abbandono - dice il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni - a Tirrenia sarebbe necessario tornare ad utilizzare l'Esercito nel quadro del progetto Strade Sicure, o comunque una decisa azione di presidio del territorio che restituisca serenità ad attività stressate e danneggiate dai continui furti”.