Furti nei negozi in Corso Italia: denunciate tre vecchie conoscenze della Municipale

Doppio intervento per il contrasto ai reati predatori per la Polizia Municipale di Pisa. Il primo è stato condotto dagli agenti del Nucleo Centro Storico, il secondo dal Nosu. Il risultato complessivo parla di tre denunciati, tutti già noti agli operatori.

Il primo servizio è stato eseguito in Corso Italia, proprio a carico delle due vecchie conoscenze. Tutto è partito dalla chiamata della titolare del negozio Douglas, per il furto di una bottiglia di profumo. Descritti sommariamente i due, lui tunisino pregiudicato per spaccio di stupefacenti e furto, lei italiana e pregiudicata per furto ed evasione, la pattuglia ha cominciato a cercarli. Sono stati rintracciati in via San Martino: in Piazza Chiara Gambacorti si sono separati, con l'uomo che è stato preso. Alla perquisizione è stato trovato in possesso di diverse maglie sportive e paia di pantaloncini recanti il logo del Pisa Calcio, risultati rubati poco prima nel negozio di via Oberdan.

Mentre lui è stato portato al Comando per le procedure di identificazione, sempre negli uffici Sesta Porta si è presentata spontaneamente anche la compagna. Che è stata trovata in possesso di scarpe ed occhiali di marca rubati, sempre in giornata, in altri esercizi commerciali del centro storico. Tutti gli esercenti hanno sporto querela, consentendo così agli agenti di procedere. E' scattata quindi una perquisizione domiciliare nell’appartamento dei due soggetti, in cui è stato trovato un manganello del tipo 'tonfa' illegalmente detenuto. Alla fine la collezione di denunce è stata di ricettazione in concorso e detenzione di armi o strumenti atti ad offendere.

La pattuglia del Nosu, in servizio in piazza Vittorio Emanuele II, percorrendo via Benedetto Croce ha notato un soggetto che, in bicicletta, percorreva a gran velocità il marciapiede in senso contrario alle auto. Dallo zaino che indossava cadevano a terra indumenti con cartellino e antitaccheggio ancora applicato. Gli agenti hanno subito riconosciuto il sospettato, un soggetto di origini tunisine, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e diversi furti nei negozi del centro. Le idnagini hanno poi portato alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio Ovs di Corso Italia, che mostrano chiaramente lo straniero sottrarre diversi capi di vestiario, infilarli furtivamente nello zaino ed uscire di corsa dal negozio. Il tunisino è stato quindi denunciato per il reato di furto aggravato.