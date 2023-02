Ruba vestiti in un negozio e li nasconde nel passeggino: 45enne denunciata

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri, 12 febbraio, per la pattuglia del Nucleo Centro Storico della Polizia municipale in servizio in corso Italia. Dapprima, infatti, gli agenti, vedendo una addetta all’antitaccheggio del negozio 'Victoria Secret' correre dietro ad una coppia in direzione della stazione, hanno partecipato all'inseguimento. I due, un cinquantenne ed una ventitreenne di Empoli, ben consci di essere inseguiti, si sono fermati solamente all’interno della stazione dove venivano raggiunti dagli agenti. Uscendo dal negozio l’uomo e la donna avevano fatto scattare l’allarme, provocando la reazione della vigilante e dandosi alla fuga. Una volta raggiunti però non venivano trovati in possesso di alcun oggetto in vendita, probabilmente gettati durante il percorso.





Neanche mezz’ora più tardi la stessa pattuglia è intervenuta presso il magazzino OVS sempre in corso Italia. In questo caso, infatti, una quarantacinquenne romena, in compagnia del figlio quindicenne e della nipotina di pochi mesi, si era appropriata di capi di abbigliamento del valore di un centinaio di euro e li aveva nascosti nel passeggino della neonata, sperando di passare indenne la barriera antitaccheggio.Invece, al suono dell’allarme, tentata la fuga all’esterno, la donna è stata bloccata dagli agenti, perquisita e trovata in possesso della refurtiva. Dietro querela del titolare, è stata così denunciata per furto.