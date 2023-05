Furti nei negozi: due donne nei guai

Due interventi ieri, 24 maggio, per furto in esercizi commerciali da parte della Polizia di Stato.



Il primo nel pomeriggio in via Carnelutti presso il punto vendita Maury’s. Sul posto i poliziotti della Squadra Volanti hanno identificato la donna, una 36enne di origini campane e con precedenti specifici, che era stata notata dal personale di sorveglianza riporre nel passeggino vuoto della merce, oltrepassando le casse senza pagare. La refurtiva, per un valore di circa 30 euro, è stata riconsegnata dai poliziotti alla direzione, mentre la donna sarà denunciata alla Procura della Repubblica per furto aggravato in esercizio commerciale.

Altro intervento intorno alle 20 in via Valgimigli presso il supermercato Coop. L’ autrice del furto, una pisana di 37 anni, conosciuta al personale di vigilanza per episodi analoghi, è stata notata dall’addetta alla vigilanza che decideva di seguirne le mosse. Il personale Coop ha visto la donna prendere alcune bottiglie di liquore dagli scaffali e riporli dentro la propria borsa per poi oltrepassare le casse indisturbata.



A quel punto è stata fermata ed è stata allertata la Sala operativa della Questura, che inviava sul posto una pattuglia della Squadra Volanti. La merce del valore di circa 90 euro è stata riconsegnata alla direzione del punto vendita, mentre la donna sarà denunciata alla Procura della Repubblica per furto aggravato in esercizio commerciale.