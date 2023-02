In via Cattaneo scoperta centrale di ricettazione e spaccio di droga

Dai sospetti su un presunto giro di spaccio è scaturita una sequela di accuse. La Polizia Municipale di Pisa è arrivata a formulare contro tre poco più che maggiorenni denunce per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, ricettazione in concorso. A queste condotte contestate si aggiunge quella di aver determinato a commettere reati persone minori di anni 18.

E' stata lunga e complessa l'indagine condotta dagli agenti della Polizia di Prossimità e Pg coordinati dall'Ispettore Maria Elena Franceschini. Fin dai mesi di agosto e settembre erano stati notati continui e sospetti movimenti di minorenni, ad ogni ora del giorno, in un caseggiato di via Cattaneo. Anche i residenti, ad un certo punto, hanno iniziato a segnalare simili movimenti. Tramite l'osservazione delle telecamere di sorveglianza comunali, è stato confermato il via vai, con l'ipotesi di una fiorente attività di spaccio rivolta ad una clientela di minorenni, di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Poi tramite appostamenti e telecamere professionali è emerso un quadro più complesso.

Tre persone di nazionalità straniera, appena maggiorenni ma con diversi precedenti alle spalle, dopo aver presumibilmente fatto furti in varie zone della città, facevano convergere molta e varia merce nell'appartamento di via Cattaneo. Fra gli oggetti rubati anche una bicicletta del valore di oltre 5mila euro, trafugata poco prima dal noto negozio Papini; a sostegno di questa ricostruzione le immagini delle telecamere, con tanto di ingresso nell'alloggio in questione del ladro con il mezzo in conduzione. Fra la refurtiva computers portatili rubati dal negozio 'Metarock' di piazza Facchini, dopo che la vetrina era stata sfondata con un tombino. Nelle immagini registrate si vedrebbero anche episodi di spaccio di cocaina ed hashish, con dosi confezionate nel cortile dello stabile, con bilancine di precisione e passaggio di mano di banconote di diverso taglio.

L'attività di indagine, meticolosamente condotta e riferita all’Autorità Giudiziaria, ha portato all'emissione di quattro ordinanze di perquisizione locale in altrettanti appartamenti in via Cattaneo, via Perio, via Simon e piazzale Martin Luther King, luoghi abitati e nella disponibilità degli indagati. I blitz sono scattati in contemporanea nella mattinata di ieri, con l’impiego di decine di agenti anche del Nosu e del Nucleo Centro Storico, e con l’impiego del Nucleo Cinofili con due cani antidroga. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di alcune dosi di cocaina, di 7 grammi di hashish pronti allo smercio e di due bilancine elettroniche, oltre a diversa merce provento di furto, a conferma dell’esattezza delle conclusioni delle indagini.

Una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova, dal valore di 4mila euro, è stata rinvenuta nell’alloggio di via Cattaneo e restituita oggi all’anziano proprietario, incredulo e felice, che se l’era vista rubare appena dopo l’acquisto. Al momento della restituzione il signore ha espresso il suo ringraziamento agli agenti: "Mi ci sono voluti due mesi di pensione. Ero disperato e avevo perso fiducia in questa società. Grazie a voi ho recuperato fiducia e bicicletta".