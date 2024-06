Entra e ruba nella stessa scuola due volte in pochi giorni: 29enne agli arresti domiciliari

Dopo il doppio colpo ai danni della scuola finisce agli arresti docimiliari. La Squadra Mobile della Questura di Pisa, nei giorni scorsi, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai danni un pregiudicato 29enne residente in città, in quanto ritenuto responsabile di due atti predatori contro le scuole Toti. L'accusa è di furto pluriaggravato.

Nel dettaglio, lo scorso marzo, le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico sono intervenute presso l'istituto scolastico, riscontrando che ignoti erano entrati e avevano rubato il denaro contenuto in un distributore di cibo e bevande, oltre a staccare dal proprio supporto e portare via una telecamera di sorveglianza. Nel corso della scorribanda il ladro ha trafugato anche una stampante. Nel contesto delle indagini seguenti, i poliziotti sono comunque riusciti ad acquisire le immagini del circuito di videosorveglianza, raccogliendo elementi ritenuti decisivi per risalire all'identità del sospettato, già noto agli uffici di polizia.

L'indagato, dopo pochi giorni, avrebbe commesso nuovamente un furto identico, nello stesso plesso scolastico. Anche in questo caso ci sarebbero le immagini a collocarlo sulla scena. In relazione alla gravità del quadro indiziario e alla personalità dell'autore dei fatti, l'Autorità Giudiziaria di Pisa ha validato la riscostruzione degli inquirenti, disponendo l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, prontamente eseguita dagli investigatori della Squadra Mobile. Gli stessi hanno raggiunto il giovane presso la sua abitazione eseguendo il provvedimento.