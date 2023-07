Dopo attente indagini, la Polizia di Pisa ha dato un volto ai sospettati delle 'spaccate' dei primi mesi dell'anno che a Pisa hanno colpito autolavaggi, bar, ristoranti e alcune farmacie. Si tratterebbe di due giovani rom, un maggiorenne ed un minorenne, che avrebbero in concorso dato l'assalto agli esercizi commerciali con la tipica azione rapida di rottura della vetrina per poi entrare e rubare il possibile in pochi minuti.

La Questura conta e contesta 11 episodi, verificatisi fra gennaio e febbraio 2023. I video delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private hanno immortalato i furti, avvenuti attraverso il rodato modus operandi tristemente noto ai gestori degli esercizi commerciali, con l'uso di tombini o mazze per rompere i vetri e persino lo stesso scooter usato per spostarsi, a mo' di ariete. Incrociando le immagini con precise comparazioni fisiognomiche tra i sospettati ed i soggetti ripresi in azione, gli inquirenti sono convinti di aver rintracciato i responsabili: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, valutata la gravità indiziaria per 9 dei richiamati episodi a carico del maggiorenne, in considerazione del pericolo di reiterazione di reati, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito il 21 marzo scorso dalla Squadra Mobile.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Firenze, in considerazione della giovane età dell'altro indagato, per 4 delle condotte contestate, ha applicato nei confronti del ragazzo la misura cautelare del collocamento in comunità con provvedimento eseguito dagli operatori della Questura in data 17 luglio.