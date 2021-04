Rubano profumi, bistecche e formaggi al supermercato: due denunciati

Due denunciati per furto in altrettanti supermercati pisani.

Il primo episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, 27 aprile, presso la Pam di viale delle Cascine dove una donna aveva occultato nella borsa merce senza pagarla. Sul posto è intervenuta la Polizia. Gli agenti hanno perquisito la donna, una rumena di 42 anni residente in Versilia, con precedenti specifici, trovata in possesso di profumi per circa 40 euro. La merce è stata restituita alla direzione e la donna è stata denunciata per tentato furto aggravato.

Poche ore dopo analogo intervento alla Coop di via Valgimigli: un pisano 48enne, disoccupato, aveva pagato merce per circa 2 euro, ma è stato fermato perché intravisto dalla vigilanza che occultava qualcosa nello zaino mentre era nascosto dietro uno scaffale. La perquisizione da parte dei poliziotti ha consentito di scovare 4 bistecche, 1 pezzo di parmigiano ed 1 di pecorino, del valore di circa 150 euro. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.