Tentati furti nei supermercati della città: due denunciati

Due furti in due supermercati cittadini. Il primo alle ore 14.30 di ieri quando una pattuglia della Squadra Volanti si portava presso il Carrefour Express di Piazza Giovanni XXIII nel quartiere del Cep, dove i dipendenti avevano fermato un uomo con della merce non pagata per svariate decine di euro. L’uomo è stato identificato dai poliziotti: si trattava di un 48enne, residente a Pisa. La merce è stata restituita alla direzione del negozio ed il ladro deferito per il reato di furto.

Alle ore 15.15 la Volante si è recata invece presso il supermercato Coop di via Valgimigli dove un uomo, identificato dai poliziotti per un pisano 49enne già noto, era stato fermato con della merce non pagata. L’uomo è stato così denunciato per il reato di furto aggravato in quanto aveva rotto il dispositivo anti-taccheggio di alcune bottiglie di alcolici.