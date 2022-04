Due tentati furti nei supermercati cittadini: tre persone denunciate

Due tentati furti in poche ore in altrettanti supermercati cittadini nella giornata di ieri, 8 aprile.

Il primo intorno a mezzogiorno quando una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato è intervenuta presso il supermercato Eurospin in Corte Sanac, in quanto il personale addetto alla vigilanza aveva fermato una persona che avrebbe oltrepassato le casse senza pagare della merce. Sul posto l’autore del furto è stato preso in consegna dai poliziotti ed identificato per un 36enne pisano già noto per fatti analoghi. L'uomo aveva pagato solo una piccola parte della merce, occultandone altra per circa 80 euro di valore e tentando di portarla fuori dal supermercato. La merce è stata restituita alla direzione del punto vendita, mentre per il 36enne è scattata un'ulteriore denuncia per furto aggravato.

Nel pomeriggio invece, poco prima delle 17, nuovo intervento della Polizia, stavolta presso l'Unicoop Firenze in via Ponte a Piglieri per la segnalazione di due donne che hanno oltrepassato le barriere antitaccheggio con alcuni generi alimentari nascosti all’interno delle loro borse. Le due donne, identificate dagli agenti per una cascinese 45enne ed una pisana 38enne, con analoghi precedenti di polizia, sono state denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato. La merce rubata, ovvero delle tavolette di cioccolata, non è risultata più rivendibile.