Sarà sembrato un déjà-vu a dipendenti e presenti. I Carabinieri di Pisa sono intervenuti ieri, 9 gennaio, due volte e a breve distanza di tempo, in un supermercato di Porta a Mare per arrestare due persone colte sul fatto per furto.

A seguito della segnalazione, i militari impegnati nei servizi di controllo del territorio si sono presentati al negozio fermando prima un 50enne italiano, poi un altro 39enne, sempre italiano. Tutti e due sono stati sorpresi con i beni sottratti al momento dell'uscita. Tutta la refurtiva, per un valore complessivo di circa 250 euro, è stata riconsegnata all'esercizio commerciale.

I due arrestati, come disposto dall'Autorità Giudiziaria pisana, sono stati portati al rito direttissimo celebrato stamani, al termine del quale è stata diposta per entrambi la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di firma con presentazione presso la Caserma dei Carabinieri.