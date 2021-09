Turisti nel mirino nella zona monumentale: tre persone fermate dalla Municipale

Gli agenti della Polizia Municipale impiegati nei controlli in area monumentale sono intervenuti arrestando in flagranza di reato gli autori di due distinti furti: uno ai danni di una giovane coppia di americani in viaggio di nozze e l’altro nei confronti di un'anziana turista di Milano.

La signora milanese stava passeggiando in Piazza dei Miracoli insieme al marito quando due giovani - una donna di 21 anni al quinto mese di gravidanza, e l’altra, di appena 15, sorella della prima - con un gesto fulmineo hanno estratto dallo zainetto che la signora portava sulle spalle un portafoglio contenente circa 50 euro. Le due giovani hanno quindi tentato di darsi alla fuga quando sono state notate da due agenti della Municipale, impegnate in quel momento in accertamenti amministrativi presso attività commerciali di piazza Manin. Attirate dalle grida di chi era accorso in aiuto alla malcapitata, le due agenti hanno raggiunto e bloccato le borseggiatrici portandole poi al Comando per gli accertamenti di rito. La minore è stata quindi affidata ad un centro di accoglienza della città. Per l’altra è stato invece celebrato il rito per direttissima, con il giudice che ha disposto l’obbligo di dimora all’indirizzo di residenza, nonché il divieto di allontanarsi da casa nelle fasce serali/notturne.

L’altro episodio ha per protagonisti due giovani dell’Arizona, arrivati a Pisa in macchina da Fiumicino. Giunti in città hanno parcheggiato l’auto in una strada vicina all’area monumentale. Dopo un giro per le strade di Pisa la giovane coppia ha deciso di riprendere la macchina per spostarsi. Tornati al parcheggio hanno trovato la vettura con il vetro spaccato e due uomini che stavano caricando le loro valigie su un’altra auto. I turisti si sono quindi avventati sui ladri, riuscendo ad immobilizzarne uno fino all’arrivo di una pattuglia della Municipale in servizio al Duomo che lo ha arrestato. Il complice è invece riuscito a fuggire con la sua auto con a bordo i trolley della coppia di americani.

Tre delle 4 valigie rubate sono state in seguito ritrovate dagli agenti intatte e ancora chiuse. La coppia è quindi rientrata in possesso dei suoi effetti personali. Celebrato il processo per direttissima per l’uomo arrestato, già pregiudicato, è stata disposta la custodia cautelare in carcere fino a dibattimento fissato per il prossimo dicembre.

"Da tempo - dichiara l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - abbiamo predisposto appositi servizi della Polizia Municipale nell’area monumentale, sia per contrastare il commercio abusivo che per tutelare la sicurezza di cittadini e turisti che in queste settimane sono tornati da tutto il mondo a visitare la nostra città. I due arresti in flagranza di reato confermano la grande attenzione della nostra amministrazione ai temi della sicurezza e della legalità e la costante azione di presidio della Polizia Municipale. Sin dal nostro insediamento abbiamo profuso grande impegno per contrastare i vari fenomeni di illegalità, un’attività che sta portando ad importanti risultati. Voglio complimentarmi e ringraziare i nostri agenti per la professionalità e la competenza con cui ogni giorno affrontano il proprio lavoro".