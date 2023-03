Furto in abitazione nel quartiere Don Bosco: individuato il responsabile

Denunciato dalla Polizia di Stato di Pisa un cittadino tunisino 40enne, in Italia senza fissa dimora e con qualche precedente specifico, per il reato di furto in abitazione.

L’uomo nei giorni scorsi si era introdotto in un appartamento del quartiere Don Bosco, approfittando del calar della sera e del fatto che i proprietari non erano ancora tornati dal lavoro, e aveva rubato qualche monile in oro lasciato nello svuotatasche all’ingresso.



I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, raccolta la denuncia dai proprietari di casa, hanno sentito i vicini e visionato le immagini del circuito di videosorveglianza del palazzo. Hanno così identificato l'uomo, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in abitazione.