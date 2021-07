Furto in abitazione a Marina di Pisa: ladri in fuga perdono parte della refurtiva

E' successo la sera di venerdì in via Ivizza

Un furto (quasi) fallito, con i ladri che per fuggire prima di essere notati hanno perso buona parte di quanto rubato. E' quanto avvenuto ieri sera, 16 luglio, in via Ivizza a Marina di Pisa.

Secondo la ricostruzione una volante della Polizia è intervenuta sul posto intorno alle ore 23.15 a seguito della segnalazione di furto da parte dei proprietari. Il fatto era probabilmente avvenuto da pochissimo: i poliziotti hanno notato la finestra del bagno da cui sono entrati i ladri, sfruttando il fatto che in casa non c'era ancora nessuno. E' scattato il controllo intorno all'abitazione, che ha permesso il ritrovamento in via dell'Ordine di Santo Stefano di alcuni monili in oro. La refurtiva è risultata essere di proprietà del richiedente ed è stata subito restituita al legittimo proprietario. Sono quindi scattate le indagini della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura per individuare i responsabili.