Ad un'occhiata veloce non si nota, ma la porta blindata è stata scassinata. Non sono serviti strumenti rumorosi o che lasciano all'esterno segni evidenti: c'è solo un piccolo buco dove verrebbe inserita la chiave. Dentro i meccanismi di sicurezza sono completamente fusi e resi inefficaci. E' l'uso di un acido che ha permesso ai ladri di entrare in un appartamento in zona Cisanello, in una traversa di via Garibaldi. E' il primo caso del genere in provincia di Pisa, secondo quanto confermato dalla Polizia che si occupa del caso.

Il colpo, purtroppo riuscito, è avvenuto la settimana scorsa, sfruttando l'assenza del residente. I ladri hanno prima forzato - in modo classico in questo caso - il portone del condominio, poi sono saliti al piano dell'abitazione ed hanno applicato l'acido all'interno della serratura. La reazione ha sciolto pistoni e blocchi interni, permettendo così ai malviventi di far scattare i meccanismi usando una piccola leva, come un cacciavite. L'acido durante la combustione ha rilasciato fumo e causato colature, residui riscontrati all'interno della casa, ma nessun segno evidente dall'esterno. A ritardare ancora di più la scoperta fino al rientro dell'abitante è stato il fatto che per i ladri è stato possibile richiudere la porta, come se nulla fosse accaduto.

Questa tecnica dell'acido è nota agli inquirenti come modalità, ma fino ad ora era sconosciuta al territorio pisano. Le cronache degli ultimi mesi parlano di casi simili a Roma. La dinamica criminale tipica di questo genere di furti in appartamento, ben pianificati ed eseguiti da esperti del settore, vede solitamente delle bande muoversi fra province e regioni, colpendo per determinati archi di tempo in più città, in modo da lasciare le minori tracce possibili. La zona interessata dal furto, secondo quanto si apprende, nelle ultime settimane è stata interessata da altre visite indesiderate dei ladri. Ma comunque, mai fino ad ora, era stata usata questa tecnica con l'uso dell'acido.