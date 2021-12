Rubato (di nuovo) l'addobbo natalizio all'ex sindaco di San Miniato

E' di certo più la brutta sorpresa che il danno a pesare, specie visto il periodo, ma anche il fatto che non sia la prima volta. L'ex sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini ha dicembre denunciato ieri 20 dicembre su Facebook il furto di cui è stato vittima: "Incredibile, è stato rubato un addobbo natalizio dal cancello di casa (e non è la prima volta). Ma che devo dire…". Poi la conclusione: "Però questa volta visiono la telecamera. Buon Natale anche per quella/e persone autori di questa bravata".