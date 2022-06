Rubano due bottiglie di alcolici al supermercato: denunciate

Avevano tolto le placche antitaccheggio a due bottiglie di liquore che avevano poi messo in una borsa cercando di oltrepassare le casse senza pagare. Sono state bloccate dal personale del supermercato Coop di via Valgimigli a Pisa due donne nel pomeriggio di ieri, 20 giugno.

Le due, residenti a Cascina, sono state poi consegnate alla Polizia di Stato, intervenuta sul posto con una pattuglia della Squadra Volanti. Sono state denunciate per il reato di furto aggravato in concorso, mentre le bottiglie di liquore, per un valore complessivo di oltre 60 euro, sono state restituite alla direzione del punto vendita.