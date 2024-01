I Carabinieri della Stazione di Cenaia, durante la decorsa notte, sono intervenuti a Pontedera presso un esercizio commerciale, dove in precedenza ignoti avevano rubato vari generi alimentari dopo essere entrati con un'effrazione. Alla presenza del proprietario, i militari hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, che ha immortalato gli autori del furto. Uno di questi, un 28enne italiano residente in Valdera, è stato successivamente individuato a breve distanza dalla scena del crimine e trovato in possesso di attrezzi da scasso. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria pisana per furto aggravato e possesso di chiavi o grimaldelli, oggetti posti a sequestro.