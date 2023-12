Si introduce nel centro per bisognosi e ruba alimenti: denunciato

Intervento sabato mattina di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa presso una struttura di accoglienza di un ente caritatevole di Pisa che ospita soggetti bisognosi. Il responsabile lamentava l'intrusione da parte di uno straniero, che anche nei giorni scorsi si era abusivamente introdotto nella struttura, forzando una porta, bivaccando all'interno, danneggiando i locali ed asportando alcuni alimenti, per poi allontanarsi.



Sospettando che si fosse reintrodotto nella struttura anche ieri, è stata allertata la Polizia di Stato, la cui pattuglia poco distante ha rintracciato l'uomo che tentava di allontanarsi. È stato accompagnato in ufficio perche privo di documenti. E' stato identificato per un cittadino senegalese di 28 anni, in regola con il soggiorno e residente a Pontedera. È stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione di domicilio e per danneggiamento; nei suoi confronti sarà anche adottata la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa da parte del questore.