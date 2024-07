Rubano degli alimenti dagli scaffali del supermercato: incastrati dalle riprese della videosorveglianza

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà due uomini, per il reato di furto in concorso. Le indagini dei militari, scattate immediatamente dopo la denuncia arrivata da un supermercato del territorio, hanno permesso (grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’esercizio commerciale) di identificare la coppia.

I due soggetti si sono introdotti all’interno del supermercato, approfittando della distrazione degli addetti alle vendite, e hanno trafugato vari prodotti alimentari per un importo di circa 128 euro, occultandoli all’interno di uno zaino e tra gli indumenti, per poi allontanarsi velocemente senza pagare il dovuto.