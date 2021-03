Raggirano e derubano un anziano: denunciati padre e figlio

I due sono stati allontanati dai Comuni di Pomarance e Castelnuovo per 3 anni

La Polizia di Stato di Pisa, con ordine del Questore, negli ultimi giorni ha adottato due misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno, adottati nei confronti di pregiudicati originari dell’hinterland napoletano, padre e figlio, che avevano circuito e derubato un anziano.

I Carabinieri di Pomarance, oltre ad averli denunciati, hanno avanzato proposta alla Questura di irrogazione della misura di prevenzione: visti i precedenti specifici e le modalità del furto in danno di persona di minorata difesa. Il Questore ha firmato immediatamente i provvedimenti, che sono stati notificati ai due: è loro vietato di tornare nei comuni di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina per 3 anni. In caso di trasgressione saranno denunciati alla Procura della Repubblica.