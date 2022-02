Ladri all'assalto dell'Ape del padre: cittadino li insegue e ne blocca uno

Ha notato intorno alle 21 di ieri sera, 14 febbraio, due individui che, in zona Cisanello, stavano forzando lo sportello di un'Ape Piaggio di proprietà di suo padre. L'uomo, residente nel quartiere, si è così avvicinato per chiedere spiegazioni e i due hanno iniziato la fuga.



Il cittadino si è lanciato all'inseguimento, riuscendo a bloccare uno dei due malintenzionati che è stato consegnato alla Polizia nel frattempo giunta sul posto.Il fermato, identificato per un pisano 65enne, aveva smontato un finestrino laterale del mezzo in questione, che poi è stato rinvenuto sul cassone posteriore. E' stato così accompagnato in Questura e deferito all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.