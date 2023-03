Tentano il furto in appartamento: fermati due minorenni

Intervento nel pomeriggio di ieri, 25 marzo, da parte di due pattuglie della Squadra Volanti della Questura in via Antonello da Messina, in località Molina di Quosa, nel comune di San Giuliano Terme, per la segnalazione di due soggetti che stavano tentando di entrare all’interno di una abitazione.



Alla vista della Polizia i due hanno cercato di fuggire, abbandonando sul posto una torcia ed un coltello, ma sono stati fermati immediatamente e identificati per un 16enne ed un 14enne, italiani residenti in zona.



Accompagnati in Questura, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per il reato di tentato furto in concorso. Terminati gli atti di rito i due sono stati affidati ai genitori, che sono stati redarguiti su una maggiore sorveglianza sui figli.