Sorpresi con gli attrezzi appena rubati: denunciati, uno di loro espulso

Hanno pensato di cogliere un'occasione, ma gli è andata male. L'altra sera due giovani extracomunitari sono stati sottoposti a controllo da una volante della Polizia in centro a Pisa, durante un'ordinaria azione preventiva. I due sono stati trovati in possesso di alcuni accessori con sopra un marchio e di attrezzi da lavoro, oggetti di cui non sapevano dare spiegazioni. Da una visione successiva delle immagini di videosorveglianza è emerso che, in Piazza Sant'Antonio, i due si sono avvicinati ad un'auto per poi prelevare i materiali dal suo interno.

Rintracciato il proprietario della vettura, questi ha riconosciuto con certezza i proprio beni e ha sporto querela di furto. Gli uomini della Questura hanno quindi proceduto alla denuncia a piede libero per furto aggravato in concorso per i due ragazzi. Uno di questi, albanese e irregolare, è stato espulso dal territorio nazionale.