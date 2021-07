San Giuliano Terme, ruba dall'auto di notte: ladro fermato dal proprietario

Ha sentito rumori sospetti ed è intervenuto, bloccando il ladro che stava ripulendo la sua auto. E' successo stanotte a Madonna dell'Acqua, San Giuliano Terme, in via Aurelia. La chiamata alla Questura è arrivata poco prima delle ore 6. La volante della Polizia, giunta sul posto, ha preso in consegna la persona fermata ed avviato gli accertamenti di rito per capire la dinamica dei fatti. In conclusione l'uomo, un 49enne rumeno con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato su autovettura e ricettazione.

La perquisizione personale del sospettato ha fornito gli elementi di prova: all'interno del suo marsupio gli sono stati trovati un profumo e un paio di occhiali di marca, provenienti dalla macchina della vittima parcheggiata sulla pubblica via. Ma non è tutto. Sempre all'interno del marsupio sono state trovate le chiavi di un'autovettura, una Golf, trovata parcheggiata poco distante in una posizione agevole per darsi alla fuga. E' risultata provento di furto, denunciato il 10 luglio scorso a Castagneto Carducci.

Dopo essere stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura il 49enne sarà processato per direttissima. L'uomo dimora nel grossetano, dove è stato anche arrestato per fatti analoghi il 20 febbraio del 2015. In quel caso l'accusa fu di rapina, con il sequestor anche di una pistola Glock provento di un precedente furto in abitazione avvenuto in quella provincia.