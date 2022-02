Rubano un'auto e l'abbandonano in un campo al Cep

Un'auto impantanata e abbandonata in un campo in via Pierin del Vaga al Cep, con diversi danni tra cui un vetro rotto e i cavi di accensione interni staccati e penzolanti. Il mezzo, un'Alfa Romeo 166, ha attirato l'attenzione di un residente che ha avvisato la Polizia.



Il proprietario, contattato telefonicamente dalla Questura, ha affermato di non essersi accorto che la vettura non era più all’interno della sua proprietà, così è stato invitato a recuperarla ed a sporgere denuncia di furto.Un residente ha riferito che la notte scorsa verso le 2 aveva sentito delle urla e dalla finestra aveva visto il veicolo fermo nel campo e alcuni ragazzi, evidentemente gli autori della bravata, che urlavano e poi si allontanavano velocemente.