Ruba un'auto ferma in sosta e la abbandona dopo poche ore: identificato e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Volterra, al termine delle indagini scaturite dal furto di un’auto, sono riusciti ad identificare un soggetto e a denunciarlo. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, si sarebbe impossessato di una vettura parcheggiata nel centro di Volterra, con le chiavi inserite nel quadro per poi abbandonarla, dopo alcune ore, in una scarpata localizzata in una zona periferica. Per tali motivi è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità

giudiziaria per furto aggravato.