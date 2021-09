Incrocia la sua auto rubata e si lancia all'inseguimento: due denunciati

Un'auto rubata per due volte in pochi giorni e la coincidenza di incrociarla per strada. L'episodio si è verificato ieri, domenica 19 settembre, quando le pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute a seguito della segnalazione al 112 di un cittadino residente nella periferia di Pisa, il quale con fare concitato dichiarava di essere a bordo di un‘auto guidata da un amico e di avere casualmente incrociato, in via Aurelia nord zona Navicelli, la propria Mercedes Classe A, che in precedenza gli era stata rubata, con due uomini a bordo. Un veicolo che gli era stato sottratto per ben due volte in 3 giorni.



Infatti il proprietario lo scorso 15 settembre aveva lasciato l’auto in un parcheggio in zona via Pietrasantina, perché aveva smarrito le chiavi, recandosi a casa per prendere quelle di riserva e decidendo di andare a recuperarlail giorno dopo. Non trovandola sul posto, aveva sporto denuncia ai Carabinieri, che sabato l’avevano recuperata abbandonata a poche centinaia di metri dal luogo del furto. Il proprietario si era così recato sul posto ed aveva ottenuto dai militari la restituzione del mezzo. Anche stavolta l’aveva lasciata in strada perché impegnato col lavoro, in attesa di recuperarla con calma: anche in questa seconda occasione, nel pomeriggio, dopo aver terminato il turno di lavoro, era tornato sul posto e con sua grande sorpresa non aveva trovato il veicolo.



Ieri pomeriggio, mentre un collega lo accompagnava, aveva dunque incrociato la sua Mercedes ed allertato la Polizia. L'uomo aveva incitato il suo collega a mettersi all'inseguimento del mezzo rubato, comunicando in diretta alla Sala operativa della Questura gli spostamenti e la posizione consentendo alle due Volanti intervenute di entrare in superstrada e bloccare l’autovettura all’altezza della area di servizio 'Titignano sud'.

I due occupanti sono stati perquisiti sul posto, accompagnati in Questura e denunciati per ricettazione in concorso. Si tratta di due cittadini rumeni residenti a Pisa, un 46enne ed un 30enne, con precedenti per reati contro il patrimonio.



Nella successiva perquisizione domiciliare, disposta dal Pubblico Ministero di turno, i poliziotti hanno sequestrato tre telefoni cellulari, due tablet e un PC portatile, dei quali i due non hanno saputo giustificare il possesso. I dispositivi sono stati sequestrati perché ritenuti provento di furto. Saranno effettuati gli accertamenti di rito per risalire ai proprietari; il veicolo rubato è stato consegnato al proprietario.