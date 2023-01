Rubarono due zaini a bordo di un'auto: denunciate tre persone

Denunciate a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato tre persone per furto su autovettura.

L’attività di indagine è stata originata da una denuncia presentata da una donna lo scorso 12 gennaio, la quale nel riprendere la propria autovettura si era resa conto che una portiera era stata forzata e dall’interno del mezzo erano stati asportati due zaini contenenti denaro contante, carte di credito ed effetti personali.



Le indagini condotte dai militari, che si sono anche avvalsi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di dare un volto ed un nome agli ignoti malfattori, stabilendo che il furto era stato commesso da tre soggetti che, riconosciuti e presto individuati, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Accertamenti sono tuttora in corso per il recupero della refurtiva.