Forzano lo sportello dell'auto per rubare 20 euro: arrestati in 3

Il colpo è avvenuto in via Fermi la mattina di domenica. A sorprendere e fermare i malviventi sono stati i Carabinieri

I Carabinieri di Pisa, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 31enne, un 23enne ed una 31enne autori di un furto ai danni di un'auto in sosta. Il colpo è andato a segno in via Fermi, ieri mattina 5 settembre, intorno alle 12.30. I tre hanno forzato lo sportello lato guida, con poi la donna che ha rovistato all'interno finendo per trovare e portare via 20 euro. Ad osservare quanto stava avvenendo però è sopraggiunta anche la pattuglia della Sezione Radiomobile, che ha fermato i ladri subito dopo il fatto.

I tre sono già conosciuti dalle forze dell'ordine per reati della stessa natura. Una volta arrestati sono stati posti al regime dei domiciliari e giudicati stamani con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per tutti l'obbligo di firma, mentre per due di loro è stato aggiunto anche l'obbligo di permanenza notturna presso la propria abitazione.