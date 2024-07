Fermata dopo aver svaligiato l'auto di una comitiva di turisti: arrestata

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato una persona per furto aggravato in concorso, perpetrato su un'auto in sosta. Nella tarda mattinata di venerdì 5 luglio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo in centro storico, hanno proceduto al controllo di una donna notata nelle vicinanze del Santa Chiara, a bordo di una vettura insieme a un altro individuo che, alla vista dei militari, è uscito repentinamente dal veicolo facendo perdere le proprie tracce.

La donna fermata è stata sorpresa in possesso di tre grandi zaini, due borse e un trolley, tutti adagiati sui sedili posteriori del veicolo, asportati poco prima, attraverso la forzatura della serratura, da una vettura in sosta nei pressi di piazza dei Miracoli, risultata noleggiata ad un turista straniero. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Al termine delle formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto i domiciliari in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di sabato 6 luglio presso il Tribunale di Pisa, al termine del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.