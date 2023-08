Beccato mentre ruba una bici in strada: in suo possesso la refurtiva di altri furti

Continuano i giornalieri controlli dei Carabinieri, a Pisa e sul litorale, tesi a frenare il fenomeno dei furti in danno in particolare dei turisti. Ieri mattina, 20 agosto, è stato sorpreso in fragrante un 24enne mentre rubava una bicicletta da mille euro.

Nel dettaglio, i militari transitavano nel centro di Pisa quando hanno notato un giovane di colore intento ad armeggiare intorno al mezzo: stava cercando di forzare la chiusura del lucchetto con un grosso cacciavite. Accompagnato in caserma, il soggetto è risultato essere un guineano 24enne pluripregiudicato anche per reati specifici. In suo possesso aveva una 'dash cam' per il controllo da remoto delle autovetture, una macchina fotografica digitale ed un paio di occhiali da sole, oggetti risultati essere provento di furti su autovetture perpetrati nei giorni precedenti a Marina di Pisa. Lo stesso nascondeva anche una dose di hashish ed un coltello multiuso con lama di circa 4 cm.

Accertamenti successivi hanno evidenziato che il 24enne era stato raggiunto da un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale notificatogli il 3 agosto scorso. Al termine di tutte le operazioni è dichiarato in stato di arresto per furto aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, violazione sulla legge degli stranieri e segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.