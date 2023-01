Zona stazione: denunciati due pluripregiudicati beccati mentre rubavano una bici

Nel pomeriggio di ieri, a Pisa, con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato, di una pattuglia della Polizia Municipale, la Questura ha coordinato un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione di ogni condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato da controlli di natura amministrativa.

Nel corso del servizio sono state identificate 33 persone, controllati 7 veicoli e 5 esercizi commerciali, nei confronti di uno dei quali, un negozio di vicinato, è stata elevata la sanzione amministrativa per violazione del regolamento comunale in tema di insegne pubblicitarie. Inoltre, in viale Bonaini, una pattuglia è intervenuta per furto in flagranza di una bicicletta da parte di due soggetti pluripregiudicati. I due, un 30enne pisano e un 54enne nordafricano, sono stati bloccati dai poliziotti mentre armeggiavano nei pressi di una bici, a cui tentavano di rompere la catena con la quale era stata assicurata ad un palo. Sono stati portati in Questura e, al termine delle incombenze procedurali, denunciati per tentato furto aggravato.