Pontedera, in giro con la bici elettrica rubata: arrestato

Nella serata di ieri, 7 agosto, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato in via 1 Maggio un 40enne con l'accusa di ricettazione. L'uomo, pregiudicato di origini tunisine senza fissa dimora, è stato trovato in possesso dalla pattuglia di militari di una mountain bike elettrica che, secondo quanto scoperto, era stata rubata poche ore prima dal negozio 'Cicli Papini'. Il mezzo, di un valore pari a 5.500 euro, è stato sequestrato, in attesa che possa essere riconsegnato al legittimo proprieraio.