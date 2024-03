Per il furto di una bici scattano gli accertamenti su irregolarità e precedenti: espulso

Visto ed espulso. Nella giornata di sabato scorso, 23 marzo, il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Pisa era impegnato in uno dei numerosi controlli del territorio. Transitando in una via del centro cittadino, gli operatori hanno notato un soggetto intento a forzare il lucchetto di una bicicletta. L'uomo è stato identificato e denunciato per furto e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione: è risultato essere un cittadino macedone irregolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Dopo gli accertamenti di rito, eseguiti dal personale della Sezione Espulsioni, è stato verificato che l'uomo era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, ed era stato già denunciato per aver violato la misura alternativa al trattenimento disposta dal Questore di Pisa. Nei suoi confronti è stato quindi emesso il provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera, successivamente convalidato dal Giudice di Pace di Pisa. L’uomo è stato scortato dagli operatori di polizia all’aeroporto di Roma Fiumicino dove, con il primo volo diretto nel proprio paese di origine, ha lasciato il territorio nazionale.