Ruba una bicicletta elettrica: identificata e denunciata dopo nove mesi

Nel giugno di un anno fa una cittadina si è presentata al Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, per presentare una denuncia di furto relativa alla sua bicicletta elettrica. Il veicolo era stato assicurato con catena con sistema di chiusura a chiave, dalla proprietaria, ad un palo in piazza della Repubblica, a Rosignano Solvay, prima di recarsi a piedi sul luogo di lavoro. Immediatamente verificati i filmati delle telecamere di sicurezza, gli agenti, coordinati dall’ispettore Federico Zarriello, hanno potuto ricostruire la dinamica del furto, concentrando le indagini su due complici che, dopo essersi divisi i ruoli per l’operazione (uno faceva il palo e l’altro forzava la serratura della catena), si allontanavano in direzione della stazione di Rosignano Solvay.

Pochi giorni dopo, gli agenti sono riusciti a risalire e a denunciare uno dei due complici: un cittadino straniero senza fissa dimora con precedenti specifici, riconosciuto dagli abiti che indossava, identici a quelli della data di commissione del reato, il quale tuttavia si era già liberato del mezzo rubato. Le indagini del Comando sono proseguite ponendo l'attenzione su una cittadina italiana residente nel comune di Castellina Marittima, la quale, nel periodo immediatamente successivo al furto, era alla ricerca di un caricabatteria per una bicicletta elettrica di marca e modello identico a quella rubata, insospettendo gli agenti.

Ottenuto il mandato di perquisizione domiciliare e sequestro, due pattuglie del Comando della Municipale di Rosignano Marittimo si sono presentate presso l'abitazione della donna, rinvenendo il veicolo rubato (al quale nel frattempo era stato abraso il numero di telaio ed apportate piccole modifiche) e deferendo la stessa alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. A conclusione delle indagini, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha disposto il dissequestro del mezzo e la restituzione dello stesso alla proprietaria.